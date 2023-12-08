Meral Akşener işine son vermişti: Murat İde ekrana geri dönüyor
Geçtiğimiz ay İYİ Parti ile yollarını ayıran Murat İde, ekrana geri dönüyor. İde, Cem Küçük ile program yapacak.
İYİ Parti kurulduğu günden bu yana Meral Akşener'in basın danışmanlığını yapan Murat İde'nin görevine geçtiğimiz ay ani bir şekilde son verilmişti. Murat İde, işten çıkarmayı herkes gibi medyadan öğrenmişti. Kısa bir süre dinlenen Murat İde, ekranlara geri dönüyor.
CEM KÜÇÜK’LE PROGRAM YAPACAK
Murat İde, TGRT Haber'de yeni bir programa başlıyor. Murat İde, ‘Medya Kritik’ adlı programda Cem Küçük'le birlikte günün olaylarını yorumlayacak.
Son Güncelleme: