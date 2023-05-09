Medya ve edebiyat dünyasının acı günü

TGC üyesi gazeteci, yazar ve şair Aydil Erol çocuklarının yanında ikamet ettiği İzmir'de 8 Mayıs 2023 tarihinde vefat etti. Erol, birkaç yıldır sağlık sebebiyle İzmir’e çocuklarının yanına taşınmıştı.

Erol'un cenazesi 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'nden alınarak Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TGC Yönetim Kurulu Aydil Erol’un ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda “Değerli meslektaşımız Aydil Erol’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize başarıyla hizmet eden Aydil Erol’un ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz“ denildi.

AYDİL EROL KİMDİR?

Aydil Erol 25 Mayıs 1938 doğumlu şair ve yazardır. Çengelköy / İstanbul doğumlu olan Erol aslen Kastamonu Bozkurtludur. Gazete yazılarının bir bölümünde Aydoğdu Ersin imzasını kullandı. İlkokulu Çengelköy’de bitirdi. 1951 yılında Beyoğlu Erkek Orta Terzilik Okulunun ikinci sınıfında iken geçirdiği trafik kazası yüzünden bir yıl kadar yürüyemedi. İyileştikten sonra, istemeyerek gönderildiği bu okulu bırakıp çalışmaya başladı. Yirmi yıl kadar trikotajcılık yaptı.

İlk yazısı 1958’de Milliyet gazetesinde çıktı. Gazetecilik hayatına atılarak 1974 yılından itibaren (Yeni) İstanbul gazetesinde günlük fıkra yazarlığı, Tercüman gazetesinde düzeltmenlik (1975-91), 1977-78’de Hergün gazetesinde günlük fıkra yazarlığı (Aydoğdu Ersin imzasıyla) yaptı. Karakedi, Millî Yol, Tarla, Toprak, Ötüken, Kardaşlık (Bağdat, İstanbul), Bilgi, Türkiye (1972, 1998, 1999), Defne, Tercüman, Devlet, Yeni İstanbul, Bâbıâli’de Sabah, Son Havadis, Türk Yurdu, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Türkeli (Ankara), Kurultay, B. Kurultay, Ayyıldız, Dil, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Türk Dili, Azat, Polemik, Şafak (Tekirdağ), Alkış (Kahramanmaraş), Bahçesaray, Yesevi vb. yayım organlarında şiirleri, yazıları yayımlandı. Bazı şiirleri bestelendi. Adlar konusundaki çalışmalarından ötürü 2002 yılında Türk Dil Kurumunun adlar koluna üye alındı. Ufuk Ötesi yayın danışmanları ve yazarları arasındadır.