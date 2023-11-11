Kızılcık Şerbeti'nin 10 Kasım'a özel sahneleri gündem oldu

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahneler için 'Tüylerim diken diken', 'Bir kez daha gurur duydum bu diziyle', ' Bunlar nasıl güzel sahneler', 'Milli şuur dediklerinden', 'Daha önce hiç böyle güzel bir sahne izlememiştim', 'Sahnenin güzelliğine bak' gibi yorumlar yapıldı.