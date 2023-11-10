Kemal Öztürk, Habertürk'ten ayrıldı

Kemal Öztürk, sosyal medya hesabından Habertürk ve Habertürk TV ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Öztürk ayrılık haberini sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.

‘Kamuoyuna Duyuru’ başlıklı paylaşımında “Son dönemlerde Habertürk yönetimiyle inandığım fikirleri dile getirme ve çalışma huzuru konularında yaşadığım sıkıntılar yüzünden gruptan ayrılma kararı aldım” ifadelerini kullanan Öztürk; konuk, okur, izleyici ve takipçilerine teşekkürlerini iletti.

Kemal Öztürk’ün paylaşımı şöyle:

“Bir gazetecinin mesleğini icra ederken iki önemli beklentisi vardır: İnandığı fikirlerini özgürce beyan etmek ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip olmak.Son dönemlerde Habertürk yönetimiyle inandığım fikirleri dile getirme ve çalışma huzuru konularında yaşadığım sıkıntılar yüzünden gruptan ayrılma kararı aldım.

Habertürk köşe yazarlığı, Habertürk TV program moderatörlüğü ve yorumcu görevlerimden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım.Bu süre zarfında programıma katılan konuklara, okurlarıma, izleyicilere ve takipçilerime ilgilerinden dolayı şükranlarımı sunarım. 2020 yılında bana yazarlık ve yorumculuk fırsatı verdiği için Sayın Turgay Ciner’e teşekkür ederim.

Nerede olursam olayım, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğim.

Saygılarımla”