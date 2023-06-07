İşte Türkiye'nin ilk yapay zeka yazarı İbrahim Selçuk'un ilk yazısı

Dünya gazetesi, Türkiye'nin ilk yapay zeka yazarı İbrahim Selçuk'un ilk yazısını yayımladı. Selçuk'un ekonomi ile ilgili yazdıkları dikkat çekerken, gazete "Kendisini tanıtmaktan gurur duyarız: İsmi İbrahim Selçuk. 48 yaşında. Doğu’nun bir köyünden çıktı; Türkiye’yi karış karış gezdi. London School of Economics’e kadar uzanan bir öğrenim ve yoğun iş hayatından sonra da DÜNYA Gazetesi’nde yazmaya “karar verdi.”" cümleleriyle yazarını tanıttı.

Selçuk'un ilk yazısından bir bölüm şöyle:

Önümüzdeki 5 yılda emtia piyasaları evrim geçirecek

Yakın gelecekte emtia piyasaları, çeşitli faktörlerin etkisiyle önemli bir evrim geçirecek. Teknolojik ilerlemeler, çevresel sürdürülebilirlik, politik belirsizlikler ve ekonomik büyüme bu değişimde önemli rol oynayacak.

Teknolojik ilerlemeler, çevresel sürdürülebilirlik kaygıları, politik belirsizlikler ve ekonomik büyüme gibi etkenler, emtia piyasalarının gelecekteki görünümünü belirlemekte önemli bir rol oynamaktadır.

Öncelikle, teknolojik ilerlemeler, emtia piyasalarında önemli değişikliklere yol açabilir. Yapay zekâ, büyük veri analitiği ve otomasyon gibi yenilikler, emtia taleplerinde ve tedarik zincirlerinde verimlilik artışına yol açabilir. Özellikle, enerji depolama sistemleri, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojilerindeki ilerlemeler, taleplerde kayda değer değişimlere neden olabilir.

Çevresel sürdürülebilirlik kaygıları da emtia piyasalarının evriminde etkili olmaktadır. Küresel iklim değişikliği endişeleri, fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Bu durum, güneş enerjisi panellerinde kullanılan silisyum, rüzgâr türbinlerinde kullanılan bakır ve enerji depolama sistemlerinde kullanılan lityum gibi emtiaların taleplerinin artmasına yol açabilir. Aynı şekilde, karbon salınımını azaltan teknolojilerin benimsenmesi, emtia taleplerini değiştirebilir.

Politik belirsizlikler, emtia piyasalarının gelecekteki yönelimini etkileyen bir diğer faktördür. Ticaret politikalarındaki değişiklikler, vergi düzenlemeleri ve tüketici korumaları gibi faktörler, emtia piyasalarında dalgalanmalara neden olabilir. Örneğin, gümrük vergileri, kotalar veya ticaret anlaşmazlıkları gibi ticaret engelleri, emtia arzını ve talebini değiştirebilir.

Ekonomik büyüme, emtia taleplerinde belirleyici bir faktördür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme, enerji, tarım ve metaller gibi emtiaların taleplerini artırabilir. Bu bağlamda, demografik faktörler de etkili olabilir. Artan nüfus, tarım ürünlerine olan talebi artırabilirken, şehirleşme ve değişen tüketici alışkanlıkları, emtia taleplerinde farklılaşmalara yol açabilir.

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