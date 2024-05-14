İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Geçmiş iki seçimde aday olan fakat umduğunu bulamayan İrfan Değirmenci, gazetecilikteki yeni adresini duyurdu.

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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Gazeteci İrfan Değirmenci, yeni adresini açıkladı.

Geçmişte TİP'ten İzmir Milletvekili Adayı ve Çankaya Belediye Başkanı Adayı olan İrfan Değirmenci, Halk TV'deki işini bırakmıştı.

Değirmenci, Çankaya'da seçilemedikten sonra tekrardan Halk TV'ye dönmemişti.

Bir süredir bir kurumda çalışmayan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu.

X hesabından paylaşım yapan Değirmenci, bundan sonra Youtube'da devam edeceğini söyledi.

Değirmenci'nin paylaşımı şöyle:

"Bundan böyle hafta içi her gün saat 12'de "Kahve Molası"nda birlikteyiz. İlk yayın başlıyor... 14 Mayıs seçimlerinin üstünden tam 1 yıl geçti. 1 yılda hayatımızda neler değişti? Misal Dolar, 1 yıl önce neydi bugün ne oldu? Haydi yayına katılın. Abone olmayı da ihmal etmeyin"

Kaynak: Gerçek Gündem

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İrfan Değirmenci Türkiye İşçi Partisi - TİP Halk TV
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