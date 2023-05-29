Habertürk’ten Sözcü TV’ye transfer

Habertürk’ten Sözcü TV’ye transfer haberi geldi. 5 yıl sonra Habertürk’e veda eden deneyimli isim, Sözcü TV’de başladı.

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Habertürk’ten Sözcü TV’ye transfer

Sözcü TV’den transfer haberi geldi. 2018 yılından bu yana Habertürk TV'de önce prodüktör sonra da muhabirlik görevinde bulunan ancak Mart ayında kanalla yollarını ayıran Ozan Kelleci, Sözcü TV ile anlaştı. Deneyimli isim, bugün Sözcü TV’de ilk canlı yayınına da çıktı.

Habertürk’ten Sözcü TV’ye transfer - Resim : 1

OZAN KELLECİ KİMDİR?

Ozan Kelleci 2018 yılında İstanbul Topkapı Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden mezun oldu.

2018-2021 yılları arasında Ciner Yayın Holding’te Prodüktör olarak çalıştı. 2021 yılının Ocak ayında ise Habertürk’te muhabir olarak çalışmaya başlamış Mart ayında ise kanala veda etmişti.

Habertürk’ten Sözcü TV’ye transfer - Resim : 2

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