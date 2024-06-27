Gazetemizin yeni genel yayın yönetmeni Seyhan Avşar oldu

Gerçek Gündem haber sitesinin 3 ay önceki genel yayın yönetmeni Hilmi Hacaloğlu'nun ayrılmasının ardından koltuğa Mert Eskisındı oturmuştu. Eskisındı, görevi bugün itibarıyla Seyhan Avşar'a devretti. Avşar, önceki gün Halk TV ile yollarını ayırmıştı.

SEYHAN AVŞAR KİMDİR?

Seyhan Avşar 1991’de Bitlis'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bitlis’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümlerinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyken Cumhuriyet gazetesinde stajyer muhabir olarak çalışmaya başladı. Cumhuriyet gazetesinde yaklaşık 7 yıl boyunca adliye muhabirliği görevini üstlendi.

2022 yılında Halktv.com.tr’de çalışmaya başladı. Avşar Halktv.com.tr’de özel haberler müdürü görevini yürüttü. Şimdi ise kariyerine Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni olarak devam edecek.

Avşar, 2018 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen, “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri” yarışmasında eğitim dalında, 2019 yılında ise İstanbul Gazeteciler Derneği’nin (İGD) haber ödülüne, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik ödülüne ve Metin Göktepe gazetecilik ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem