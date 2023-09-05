Gazeteler, TÜİK'in Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisini aşan enflasyon verilerini nasıl gördü?

TÜİK, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisini aşan enflasyon verisi ile gündem oldu. Gazeteler ağustosta Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini aşmasını manşetlerinde nasıl gördü?

Gazeteler, TÜİK'in Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisini aşan enflasyon verilerini nasıl gördü? - Resim: 1
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Gazeteler, TÜİK'in Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisini aşan enflasyon verilerini nasıl gördü? - Resim: 2
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Gazeteler, TÜİK'in Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisini aşan enflasyon verilerini nasıl gördü? - Resim: 3
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Gazeteler, TÜİK'in Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisini aşan enflasyon verilerini nasıl gördü? - Resim: 4
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