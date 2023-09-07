Gazeteler Orta Vadeli Program'ı manşetlerine nasıl taşıdı?

Dün açıklanan Orta Vadeli Program'ı gazeteler manşetlerinde nasıl gördü?

Gazeteler Orta Vadeli Program'ı manşetlerine nasıl taşıdı? - Resim: 1
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Gazeteler Orta Vadeli Program'ı manşetlerine nasıl taşıdı? - Resim: 2
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Gazeteler Orta Vadeli Program'ı manşetlerine nasıl taşıdı? - Resim: 3
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Gazeteler Orta Vadeli Program'ı manşetlerine nasıl taşıdı? - Resim: 4
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