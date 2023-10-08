Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü?

Hamas'ın silahlı kanadının İsrail'e karşı başlattığı Aksa Operasyonu tüm dünyayı şoka uğrattı. Gazeteler operasyonu bugünkü manşetlerine taşıdı. İşte 8 Ekim gazete manşetleri..

Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 1
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 2
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 3
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 4
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 5
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 6
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 7
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 8
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 9
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 10
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 11
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 12
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 13
13 18
Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 14
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 15
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 16
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 17
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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü? - Resim: 18
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