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Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü?
Gazeteler Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu nasıl gördü?
Hamas'ın silahlı kanadının İsrail'e karşı başlattığı Aksa Operasyonu tüm dünyayı şoka uğrattı. Gazeteler operasyonu bugünkü manşetlerine taşıdı. İşte 8 Ekim gazete manşetleri..
08 Ekim 2023 07:07
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