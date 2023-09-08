Gazeteler bugün hangi manşetle çıktı? Günün öne çıkan gelişmeleri

8 Eylül 2023'te gazeteler hangi manşetle çıktı? İşte günün öne çıkan gelişmeleri.

Gazeteler bugün hangi manşetle çıktı? Günün öne çıkan gelişmeleri - Resim: 1
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Gazeteler bugün hangi manşetle çıktı? Günün öne çıkan gelişmeleri - Resim: 2
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Gazeteler bugün hangi manşetle çıktı? Günün öne çıkan gelişmeleri - Resim: 3
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Gazeteler bugün hangi manşetle çıktı? Günün öne çıkan gelişmeleri - Resim: 4
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