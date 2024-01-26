Gazeteler, 2024'ün ilk faiz kararını manşetlerinde nasıl gördü?
Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı, gazete manşetlerine nasıl yansıdı? Bazı gazeteler kararı manşette görmemeyi tercih etti. İşte 26 Ocak gazete manşetleri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Banka politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40’tan yüzde 42,5'e çıkardı. Seçimden sonraki faiz artışı 3650 baz puanı (yüzde 36,5) buldu. Peki gazeteler Merkez Bankası'nın faiz kararını manşetlerinde nasıl gördü?