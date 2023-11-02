Gazeteci Cengiz Erdinç, gözaltına alında

Gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'de gözaltına alındı.

Gazeteci Fırat Fıstık'ın verdiği bilgilere göre, Ayvalık'tan Ankara'ya götürülüyor. Erdinç'in bilgisayarına ve cep telefonuna da el konulduğu bildiriliyor.

MEDYAYA BASKI SÜRÜYOR

Dün T24 yazarı Tolga Şardan gözaltına alınıp tutuklanmış, Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"DEMEK Kİ DURUM CİDDİ"

Erdinç, Tolga Şardan'ın gözaltına alınması ile ilgili dün yaptığı paylaşımda, "Yargı bu kadar paniğe kapıldığına göre demek ki durum ciddi" demişti.