Gazeteci Canan Coşkun'dan 'iş tanımı' vurgulu istifa!

Diken'de 2020'den bu yana muhabirlik yapan gazeteci Canan Coşkun, istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından 'iş tanımı' vurgulu paylaşım yapan Coşkun, "Diken’de 2020’den bu yana yaptığım muhabirlik bugün bitti. Genel yayın yönetmeni, ofiste editörlük yaparken muhabirlik de yapmamı istedi, ben de kabul etmedim. TGS ile işveren arasındaki TİS sürecinin tamamlandığını göremedim, umarım içerideki arkadaşlar görür" dedi.

CANAN COŞKUN KİMDİR?

Canan Coşkun, Gazeteciliğe Cumhuriyet'te başladı. Türkiye'de yaşanan yolsuzluklarla ilgili haberler yaptı. İnternet üzerinde yayın yapan haber platformu Diken ve Medyascope'ta çalıştı.

Diken’de 2020’den bu yana yaptığım muhabirlik bugün bitti. Genel yayın yönetmeni, ofiste editörlük yaparken muhabirlik de yapmamı istedi, ben de kabul etmedim. @TGS_org_tr ile işveren arasındaki TİS sürecinin tamamlandığını göremedim, umarım içerideki arkadaşlar görür. — Canan Coşkun (@canancoskun) December 7, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem