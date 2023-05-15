Barış Pehlivan: Cezaevine giriyorum

Gazeteci Barış Pehlivan'a Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan, Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in ismini kodlayarak yazdığı köşe yazısından dolayı hapis cezası verildi.

Sosyal medya hesabından karara ilişkin paylaşım yapan Pehlivan, "Şu cümleyi yine kurmak zorundayım: Cezaevine giriyorum. Bu sabah kapım çalındı. İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hâkimliği’nin bir kararı tebliğ edildi" dedi.

"AÇIK CEZAEVİNE TESLİM OLMAM GEREKTİĞİNE KARAR VERİLDİ"

Pehlivan, "Bilen bilir, 15 Şubat 2022 tarihinde denetimli serbestlik tedbiriyle cezaevinden çıkmıştım. Oradaki risklerden biri, denetimli serbestlik süresi boyunca hakkımda dava açılmamasıydı. Kanun, geçtim ceza almayı hakkımda dava açılmasını bile tekrar cezaevine girmemle beni tehdit ediyordu. Elbette ki, yazılarımdan ve açıklamalarımdan dolayı bu süre boyunca hakkımda birçok dava açıldı. 19 yıldır olduğu gibi, hayatımın önemli bir bölümünü adliyede geçirmek durumunda kaldım. Ancak bu davalar görmezden gelindi, yargı benim için 'cezaevi hakkını' kullanmadı. Ta ki… 'SS' kitabımızı yazdıktan sonra… 30 Mart 2023 tarihinde açılan bir dava gerekçe gösterildi ve açık cezaevine teslim olmam gerektiğine karar verildi. Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in ismini kodlayarak Cumhuriyet’te kaleme aldığım köşeye dair açılan bu dava, 19 Nisan 2023’te verilen kararla cezaevine girmeme gerekçe gösterildi" ifadelerini kullandı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ GİDİP TESLİM OLACAĞIM"

"Hiç kuşkum yok ki 'SS' kitabının intikamı alınıyor" diyen Pehlivan, "Avukatlarım 'açık cezaevine girip, Covid-19 izni nedeniyle birkaç saat içinde çıkacağımı' söylüyor. Çarşamba günü gidip teslim olacağım. Özetle, AKP döneminde çok kısa süreliğine de olsa dördüncü kez cezaevi yüzü göreceğim" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem