Gazeteci Aren Yıldırım gözaltına alındı

Sabah saatlerinde İstanbul'daki evine yapılan polis baskını ile gözaltına alınan bianet Kurdî editörü Aren Yıldırım, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Gazeteci Aren Yıldırım gözaltına alındı

Bianet Kurdi editörü Aren Yıldırım, bu sabah evini basan polisler tarafından gözaltına alındı.

Yıldırım'ın avukatı Ülkü Şahin, dosyada kısıtlama ve 24 saat avukatla görüş yasağı olduğunu belirtti.

AREN YILDIRIM HAKKINDA

Dilbilimci, çevirmen ve gazeteci.

Kürtçe (Soranca) Konuşma Kılavuzu ve Bo Bîyanîyan Kitêbî Fêrbûnî Kurdî kitaplarının yazarı.

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