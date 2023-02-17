Flash Haber TV'de sürpriz ayrılık

Flash Haber TV'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kanalın ekran yüzlerinden Oya Lale Özan Arslan, kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Oya Lale Özan Arslan, ayrılık açıklamasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

“Değerli dostlar, büyük felaketin yaralarını el birliği ile sarmaya çalışırken mesleki bilinç gereği bir duyuru yapmam gerekiyor. Bir süredir çatısı altında çalıştığım Flash Haber TV ile yollarımızı ayırdık. Sayın [Flash Haber TV Yönetim Kurulu Başkanı] Özge Göktuğ Güleç, Sayın [Flash Haber TV Yönetim Kurulu Üyesi] Asutay Güleç ve Sayın Cüneyt Akman’a teşekkür ederim.”

OYA LALE ÖZAN ARSLAN KİMDİR?

Ankara’da dünyaya gelen Oya Lale Özan Arslan, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaparken Anadolu Ajansı "ART" adı altında radyo ve görüntü servisi kurduğunda sunuculuğa 1992 yılında radyo Anadolu’da Metin Uca ile kültür sanat programı sunarak başladı. Metin Uca ile yaklaşık 6 ay kültür sanat programı sundu. Daha sonra haber sunmaya başladı.

1997 yılında, CTV'ye geçti ve ara ve ana haberleri yaptı. 2000 yılında kanal kapanınca işsiz kaldı.

2004 – 2009 yılları arasında Trt Ankara Radyosunda yapımcılık ve sunuculuk görevi yaptı.

Oya Lale Özan Arslan, Ağustos 2009 ayından itibaren halk tv’de haber spikeri olarak çalışmaktadır.

7 haziran 2013 tarihinde Redhack ile canlı yayında yaptığı röportaj ile gündem oldu.

1 Nisan 2019 tarihinde Halk Tv'deki işine son verildi.

Halk TV’de işine son verilen gazeteci arkadaşlarıyla birlikte Bizim TV adlı Youtube kanalını kurdu. Bu kanalda Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz ve daha pek çok ismi konuk alarak gündemin nabzını tuttu.

Oya Lale Özan Arslan, son olarak Flash Haber TV’de görev alıyordu.