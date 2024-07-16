Disney Türkiye'ye O Filmle Dönüyor: İşte İlk Yerli Film...

"Atatürk" dizisi skandalının ardından Türkiye pazarından proje alımını durduran Disney+, yeniden yerli proje alımına başladı. Disney+’ın aldığı ilk Türk yapımı film, başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel’in paylaştığı “Umami-Kaynama Noktası” oldu.

Disney Türkiye'ye O Filmle Dönüyor: İşte İlk Yerli Film...

"Atatürk" dizisini yayınlamaktan vazgeçmesiyle büyük tepki toplayan Disney+ platformu, çekilme kararı aldığı Türkiye piyasasına yeniden dönüyor. Yerli içeriğe dönen ve reklamlı modelle pazara çıkacak olan platform, ilk orijinal film içeriğini Karga Seven Pictures’tan aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Burak Deniz ve Öykü Karayel’i başrollerde buluşturan “Umami-Kaynama Noktası” filminin çekim hazırlıkları sürüyor. 2025 yılının başında yayınlanması planlanan filmin çekimleri 3 günde, tek mekanda, ilk kez kullanılan özel bir teknikle yapılacak.

DİZİ EKİBİNE YEMEK KURSU

21-22-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek çekimler öncesi ekip çok sıkı bir yemek kursundan geçti. İngiliz yapımı “Boiling Point” (Kaynama Noktası) uyarlaması olan filmin yönetmenliğini Karga Seven Pictures’ın kurucularından Emre Şahin üstlenecek.

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