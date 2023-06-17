Demirören'den radikal karar: Milliyet gazetesi kapanıyor, Hürriyet ve Posta için de karar verildi

Demirören Medya yüzünü tamamen dijitale çeviriyor. Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre Milliyet Gazetesi’nin kağıt baskısı bu ay sonu kapatılıyor. Buna göre Milliyet gazetesi, Vatan gazetesinde olduğu gibi sadece dijital platformda devam edecek.