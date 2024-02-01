Cumhuriyet gazetesine zam geldi

Cumhuriyet gazetesi, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle gazetenin satış fiyatına zam yaparak bugünden itibaren 12 liraya satılacağını açıkladı.

Gazete, zam duyurusunu şu ifadelerle yaptı:

“Cumhuriyet okuru bilinçlidir. Türkiye’nin ekonomist olduğunu söyleyen bir tek adam tarafından naslarla nasıl yönetildiğini çok iyi bilir. Öyle bir ortamdayız ki akaryakıt fiyatları neredeyse her gün artıyor, simit bile 15 liraya yaklaştı.

Gazetecilik alanında matbaa, kâğıt vb. harcamaların tümüyle dövize bağlı olması nedeniyle yapılan anlaşmalar, imzalanan sözleşmeler günaşırı geçerliliğini yitirir duruma geldi.

Girdilerdeki artışların yanı sıra, yaşam pahalılığının dayanılmaz noktaya gelmesi karşısında gazeteyi ayakta tutan emekçilerin ücret ve sosyal haklarının korunması için gösterilen özen, 100 yıllık yayın yaşamımızı sürdürebilmemiz için kimi önlemlerin alınmasını zorunlu hale getiriyor.

Cumhuriyet bir holding gazetesi değil. Cumhuriyet’in ilkeli, bağımsız ve tutarlı çizgisinin sürdürülebilmesi için parasal ve yönetsel önlemlerin dışında gazetemizin yaşam damarı ve tek dayanağı okurlarımızdan, bir kez daha iktidarın yarattığı dev sorunlarla boğuşabilmemiz için destek istediğimizi duyurmak zorunda kalıyoruz.



İktidarın kamu kaynakları ile beslediği yandaş gazetelerin bile fiyatlarına zam yaptığı bir dönemde, ekonomik bunalıma karşı direnebilmek için okurundan başka destekçisi olmayan gazetemiz Cumhuriyet de bugünden başlayarak 12 liraya çıkmak zorunda kalıyor.

Amacımız ve çizgimiz bellidir: Atatürkçü, Aydınlanmacı, antiemperyalist, emekçiden yana olan Cumhuriyet bağımsız yayıncılık, nesnel habercilik, ilkeli yorumculuktan ayrılmadan kamuoyunu gerçek bilgi ile buluşturmak yolundaki yayın politikasını sürdürecektir.”