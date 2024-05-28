CNBC-e'nin yayına başlayacağı tarih belli oldu

Kısa süre önce CNBC-e Türkiye geri dönüşünü duyurmaya başlayan kanal, 6 Kasım 2015 tarihinde Türkiye’deki yayın hayatını sonlandırarak, yerini TCL’ye bırakmıştı. 9 yıl aranın ardından, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geri döneceğini duyuran kanal, şimdi ise kesin yayına başlangıç tarihini duyurdu. Msbil'de yer alan habere göre kanal, X üzerinden bir duyuru yaptı.

Kanalın X hesabı üzerinden, “Televizyona renk geldi! CNBC-e 10 Haziran’da yayında” şeklinde yapılan duyuru ile kesin tarih netleşmiş oldu.

Kanalda yayınlanacak içerikler ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Kanalın profilinde paylaşılan web sitesi de henüz aktif durumda değil. Kanalın, bunca dijital platform arasında yeniden eski günlerine dönüp dönemeyeceğini ise zaman gösterecek. Bu geri dönüş, birçok kişi için duygusal anlamlar da barındırıyor. Öyle ki Türkiye’de gerçek anlamda yabancı dizi kültürü, CNBC-e’nin sayesinde oluşmuştu.