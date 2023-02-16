Cem Seymen CNN Türk'ten gönderildi iddiası: Başını o tweetler mi yaktı?

HİLAL KAPLAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Seymen’in Hilal Kaplan’a ait olduğu ileri sürülen bir tweete ait ekran görüntüsünü paylaşarak “Hiç öyle yüce dinimizi alet edip süslü cümle kurma. O bebek huzurlu değil çünkü hakkı helal değil. Binlerce bebek uykusunda daha hayatına başlayamadan veda etti. Hukuksuzluktan, aflardan. Enkazın altındaki ‘imdat’ çığlıklarını duydun mu? Allah’a şükür deme Allahım bizi affet de” şeklinde yaptığı paylaşım ise bardağı taşıran son damla oldu.