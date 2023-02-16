Cem Seymen CNN Türk'ten gönderildi iddiası: Başını o tweetler mi yaktı?
Deneyimli gazeteci Cem Seymen CNN Türk’ten gönderildi. Cem Seymen’in attığı deprem tweetlerinin kriz çıkardığı ve ayrılığa neden olduğu konuşuluyor.
CNN Türk ekranlarında ekonomi programı sunan, Türkiye’deki tarım ve hayvancılığa ilişkin başarılı programlara imza atan Cem Seymen kanaldan gönderildi. Cem Seymen’in attığı tweetlerin kriz çıkardığı ve ayrılığa neden olduğu iddia edildi.
DEPREM TWEETLERİ KRİZE NEDEN OLDU
Medyaradar'ın haberine göre Kızılay, TRT gibi kamu kuruluşları başta olmak üzere ‘devletin tüm araçlarıyla birlikte depreme müdahalede geç kaldığını’ yazan Cem Seymen’in paylaşımları krize neden oldu.
HİLAL KAPLAN DA TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Seymen’in Hilal Kaplan’a ait olduğu ileri sürülen bir tweete ait ekran görüntüsünü paylaşarak “Hiç öyle yüce dinimizi alet edip süslü cümle kurma. O bebek huzurlu değil çünkü hakkı helal değil. Binlerce bebek uykusunda daha hayatına başlayamadan veda etti. Hukuksuzluktan, aflardan. Enkazın altındaki ‘imdat’ çığlıklarını duydun mu? Allah’a şükür deme Allahım bizi affet de” şeklinde yaptığı paylaşım ise bardağı taşıran son damla oldu.
Söz konusu tweetin kendisine ait olmadığını dile getiren Hilal Kaplan, Cem Seymen’in paylaşımını alıntılayarak, “Dualarımıza, tekbirlerimize hükmetme cüretini kendilerinde buluyorlar. Şu afet bile hınçlarını söndürememiş. Allah affetsin” dedi ve tepki gösterdi.