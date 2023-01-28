Böyle değişiklik görülmedi: Yalı Çapkını'nın başrolü diziden ayrılıyor mu?
Cuma akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alan Yalı Çapkını 19. Bölüm ardından yaşananlar ekran başındakileri çılgına çevirdi. Yapılan değişiklik ise deprem etkisi yarattı.
Gerek dizideki hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla her Cuma akşamı milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Yalı Çapkını yeni bölüm yine uzun bir süre hafızalardan silinmeyecek gibi duruyor.
Bir süredir gündemde yer alan haberlerin sonrasında Yalı Çapkını ile ilgili yaşanan gelişmeler hem seyircinin hem de oyuncuların canını sıkmaya devam ediyor.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ ve Beril Pozam gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Yalı Çapkını dizisindeki bu değişiklik ve ayrılık iyice moralleri alt üst etti.
Gerilimin giderek yükselmeye başladığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümü ekran başındakilerden de büyük tepki gördü.