Atiye dizisinin setinde iş cinayeti: Yapımcının 6 yıl hapsi istendi!

Sanık Güvenatam'ın avukatı Yavuz, dosya içindeki iki farklı bilirkişi raporuna değinerek, "İki raporda da sorumlular ve olay kendi içinde çelişmektedir. Bu çelişkiler giderilmeden savcılığın görüş sunması içtihatlere aykırıdır. Müvekkil ile suçtan zarar gören kişi ve olay hakkında illiyet bağı yoktur. Bu sebeple müvekkilin kusuru ve sorumluluğu düşünülemez. İki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın üçüncü bir bilirkişiye gönderilmesi gerekmektedir. Beraat talebinde bulunuyoruz." diye konuştu.