Almanya'da Sabah ve A Haber çalışanlarına gözaltı: Telefon ve bilgisayarlarına el konuldu

Sabah ve A Haber çalışanlarının Almanya’daki çalışanlarının evine baskın yapıldı.

Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Cemil Albay, Cevheri Güven’in şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirilirken, gözaltına alınan isimlerin bilgisayar ve telefonlarına el konuldu.