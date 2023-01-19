'Ahparig' Hrant Dink, katledilişinin 16'ncı yılında anılıyor: Dostları adalet bekliyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in çalıştığı gazetenin önünde katledilmesinin 16. yılında İstanbul'da ailesi, arkadaşları, dostları ve meslektaşları tarafından anma programı düzenleniyor.

Hrant Dink, bugün 15.00'te, 16 yıl önce öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde anılacak. Gün içinde de etkinlikler devam edecek.

Ailesi, dostları ve meslektaşları Hrant Dink suikastının azmettiricilerinin bulunmasını ve katillerin cezasız kalmamasını talep ediyor.

HRANT DİNK FARKLI ÜLKELERDE DE ANILACAK

Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nda yerel saatle 20.30’da başlayacak etkinlikte Ümit Kıvanç’ın “Hafıza Yetersiz-Hrant Dink İçin Bir Film” başlıklı çalışması izlenecek. Ümit Kıvanç ayrıca online bağlantı ile etkinliğe katılacak, filmin oluşum süreci hakkında konuşacak.

21 Ocak Cumartesi günü Kanada Ottawa’da da bir anma etkinliği düzenleniyor. Yerel saatle öğleden sonra 15.30’da başlayacak etkinlik Ottawa Main Library’de. Cihan Erdal’ın konuşmacı olduğu etkinlikte Ömer Ongun ve Silvia Haltrop’un dans gösterisi ve Mehmet Fatih Güden’in film gösterimi de yer alacak.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ve SolFaSol dergisi tarafından düzenlenen etkinliğin başlığı ise "Son Gelişmeler Işığında Hrant Dink Cinayetini Yeniden Konuşmak". Etkinlik 19 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI, METRO OSMANBEY İSTASYONU'NDA DURMAYACAK

Anma programı nedeniyle kapatılacak yollar İstanbul Valiliği'nce duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince bugün saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise şöyle belirtildi:

"Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek."

(Ahparig, Ermenice'de ağabey, erkek kardeş anlamlarında kullanılıyor)