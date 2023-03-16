Ahmet Hakan, kendisine AKP'li muamelesi yapılmasına sinirlendi: 'Ne aşağılık insanlarsınız siz ya'

CNN Türk’te Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan sosyal medyadan gelen mesajlara çok kızdı.

AKP’nin yaptırdığı anketin sonuçlarının okunduğu programın bir bölümünde araya giren Hakan, seyircilerin “AKP’nin yaptırdığı ankete ancak Ahmet Hakan inanır” ifadelerini okuyunca sinirlendi.

Hakan, mesaja karşılık, “Niye ben inanayım ya. Sen benim hangi partiye oy vereceğimi nereden biliyorsun? Ne aşağılık insanlarsınız ya” ifadelerini kullandı.