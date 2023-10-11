Acun Ilıcalı tarih verdi: Beyaz Show ekranlara geri dönüyor!

Medya patronu Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un geri döneceğini duyurdu. “Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var” diyen Acun Ilıcalı, tarih de verdi.

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Acun Ilıcalı tarih verdi: Beyaz Show ekranlara geri dönüyor!

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programınına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündeme oturan Acun Ilıcalı, Beyaz Show açıklaması ile dikkat çekti.

2018’DE VEDA ETMİŞTİ

Acun Ilıcalı, Beyaz Show’un yılbaşında ekranlara döneceğini "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var" sözleriyle açıkladı.

Beyaz Show'un yeniden başlayacağı haberi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olarak katıldığı Beyaz Show her Cuma ekranlara gelerek izleyiciyi televizyon başına kilitliyordu.

Son olarak 4 Mayıs 2018 Cuma günü ekranlara gelen Beyaz Show yayın hayatına son vermişti.

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