3 popüler dizi reytinglerde yerle bir oldu: Yeni yılı görebilecekler mi?

Ekran macerasına büyük umutlarla başlayan üç popüler dizi, reyting yarışında bekleneni veremedi. Üç yapım da reytinglerde yerle bir olurken, yeni yılı görüp göremeyecekleri ise merak edildi.

3 popüler dizi reytinglerde yerle bir oldu: Yeni yılı görebilecekler mi?

Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından üç diziyle ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti. Koloğlu ön plana çıkan üç dizi reytinglerde yerle bir olduğunu yazdı.

Sina Koloğlu’nun sosyal medya hesabında, ‘Reytingler ‘star’ dinlemiyor’ başlıklı yazısında şunları yazdı:

'Çok takipçisi var' ya da ‘sosyal medyada çok konuşuluyor', karşılığı ‘reyting’ olmuyorsa, pek bir işe yaramıyor. Üç örnek karşımızda. Gününü değiştiren Bambaşka Biri ilk 10’da yok. Aile dizisi AB’de ilgi görüyor ama Total izleyicide listeye giremiyor. Adım Farah zar zor ilk on içinde yer alıyor AB’de. Total izleyicide hiç yok. Bu üç dizi 2024’ün sonunu görebilecek mi?

3 popüler dizi reytinglerde yerle bir oldu: Yeni yılı görebilecekler mi? - Resim : 1

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