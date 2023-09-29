17 yıldır görev yapıyordu: TürkMedya'dan Ciner Medya'ya transfer

Gazeteci Mehmet Ayan, 17 yıl boyunca çalıştığı TürkMedya çatısı altındaki Lig Radyo'dan ayrıldığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Ayan, şunları yazdı:

"17 Temmuz 2006 günü kapısından girdiğim Lig Radyo'dan 30 Eylül 2023 günü ayrılıyorum. 17 sene 2 ay 13 gün... 6278 gün... İçinde 9 aylık bir Ntvspor macerasını kaba taslak 270 gün düşersek 6000 günlük bir mesai... TürkMedya havuzlu villaların bulunduğu bir muhteşem site. Ben bu sitede 6278 gün evvel subasmanından bir baraka inşaa etmeye gayret ettim. Sonra iyi bir ev, sonra yaşanabilecek bir villa ve nihayetinde ilk günden beri site ile uyumlu bir aile yuvası oldu. Bu yuvayı dinleyicilerimiz büyüttü. Buradan ayrılmanın güçlüğünü takdir edersiniz. İsim isim teşekkür seremonilerinde zaman-zaman atladıklarımız olabiliyor. Yapmayalım o yüzden. Birlikte çalıştığım tüm patronlarıma, yöneticilerime, reklam verenlerimize, sponsorlarımıza, TürkMedya çalışanlarına ve radyoma emeği geçmiş herkese en derin sevgi, şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Ben Lig Radyo'dan ayrılabilirim... Lig Radyo benden asla... Ben Lig Radyo'dan gidiyor olabilirim... Lig Radyo benden gitmez... Yeni Adresim ve ayrıntılar 09.00’da…"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Mehmet Ayan, 2 Ekim'den itibaren Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörlüğü görevine başlayacağını duyurdu. Ayan, "02 Ekim 2023 Pazartesi günü itibariyle Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörlüğü görevine başlıyorum. Geçmişimden aldığım güçle geleceğime merhaba diyeceğim Ciner Medya'da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Mehmet ayan, Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni olarak ES Medyada görev yaparken alınan kararla Alem FM’in Genel Yayın Yönetmenliği görevini de yürütüyordu.