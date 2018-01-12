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12.01.2018 09:35
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Meclis’te 'KPSS şartı' skandalı!

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Meclis’te 'KPSS şartı' skandalı!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığı’nın sözleşmeli bilişim personeli almak için ilan verdiğini ancak başvuracak adaylar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının delindiğini savundu.

BAŞAK KAYA - SÖZCÜ / CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te dün yaptığı açıklamada “Bu alım için sınava gireceklerde KPSS'den 70 puan almış olma şartı var. Ancak KPSS puanı olmayan veya ibraz edemeyenlerin KPSS puanının 70 olarak kabul edileceğini de şartlar arasına sıkıştırmışlar. Bu arkadaşların içinden hangileri Meclis'e girecek, göreceğiz” dedi.

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“KAHRAMAN TÜRKİYESİ''

Özel, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada da şunları söyledi: “Devlette iş bekleyen onca insan var ama İsmail Kahraman Türkiyesi farklı. 16 sayfalık ilan veriyorlar. Sistem uzmanı, siber güvenlik uzmanı, yazılım uzmanı ve e-posta sistem uzmanı alacaklar, 15 bin 34 TL de maaş ödeyecekler. Dünya kadar bilgisayar mühendisi işsiz geziyor ve devlette işe girmek için KPSS'ye giriyor ama İsmail Kahraman Türkiyesi'nde başvuruda istenen belgeler ibretliktir. Yani ‘Ben KPSS'ye girdim, 70 puan aldım' diyen sorgulanmadan işe girecek. Doğru mu söylüyor meçhul. Ya da KPSS'ye girdi 50 puan aldı belge ibraz etmedi, onun puanını 70 kabul ediyor. KPSS'ye girip dirsek çürüten, göz nuru akıtan ve 71 puan alan biri var. Bir diğeri de sınava girmemiş 70 puan almış gibi değerlendirilecek. Bunlar yandaşlar için yapılıyor ve yandaş başvuruları toplanıyor. KPSS'ye girip sorular çalındı diye mağdur olanlar vardı, yüksek puan alıp mülakatta elenenler vardı. Onlar ne oldu ? Şimdi İsmail Kahraman bunu yapıyor.''

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