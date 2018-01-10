Meclis'te gerilim! CHP komisyonu terk etti

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile CHP Genel Başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz arasında gerilim yaşandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun komisyonu bilgilendirme toplantısı gergin anlara sahne oldu.

Bakan Çavuşoğlu'nun Suriye, IŞID ve Yunanistan'ın işgal ettiği adalara ilişkin bilgilendirmelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "konuları hep geçiştiriyor, sorularımıza net yanıt vermiyorsunuz" karşılığını verdi.

Bakan'ın IDLİB'deki 25 bin ılımlı muhalif ile ortak hareket etme açıklamasına Yılmaz, "Onlar örgüt elemanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin onlarla ne işi var? Niçin onlarla yan yana geliyoruz?" sorularını yöneltti. Yılmaz, kendisinin de içinde bulunduğu konsolosluk görevlilerinin IŞID tarafından kaçırıldığı zaman sahipsiz kaldıklarına ilişkin sözleri ise gerilimi tırmandırdı. Bakan Çavuşoğlu, "Yok öyle bir şey saygısızlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz" çıkışına CHP'li Yılmaz "Aynen iade ediyorum, haddinizi bilin. Ben olanları, yaşananları söylüyorum" yanıtını verdi.

Tartışma diğer üyelerin de katılmasıyla iyice büyüyünce CHP'li komisyon üyeleri ve Yılmaz bilgilendirme toplantısını terk etti.

CHP'li Yılmaz, Gerçek Muhabir'e, "Sorularımıza yanıt vermek yerine saldırgan saygısız bir üslup kullandı ve konuları geçiştirmeye çalıştı. Biz de gerekli tepkileri gösterdik. Özellikle IŞID ile ilgili tespitlerimizden oldukça rahatsız olduğunu gördüm. Çünkü gerçekleri duymaya tahammülü yok" diye konuştu. (Gerçek Muhabir)