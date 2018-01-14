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14.01.2018 15:00

Meclis önünde kendini yakan işçiden açıklama: Benden...

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Meclis önünde kendini yakan işçiden açıklama: Benden...
Meclis önünde kendini yakan işçi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Maddi sıkıntı yaşadığını söyleyip TBMM önünde kendini ateşe veren Sıtkı Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda durumunun iyi olduğunu belirtti ve "Bu eylemin benim gibi geçim sıkıntısı yaşayanların umudu olduğunu öğrendikten sonra inanın vücudumda olan hiç bir yanık izi canımı yakmadı" dedi. Aydın kendisini provokatör olarak niteleyenleri de eleştirdi.

TBMM önünde kendini yakan işçi Sıtkı Aydın, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Aydın açıklamasında şunları söyledi: "Yoğun bakım servisinden dahiliye servisine çıktığımı duyururum. Yüzümde oluşan yanık 2. derece, kolumda ki ise 1. derece hepinize teşekkür ederim çok iyiyim. Hakkımda provokatör diyenlerin hepsini Allah'a havale ediyorum. Benim amacım mecliste üyesi olduğum bir Ak Partili vekil ile görüşmekti. Bu esnada görevliler tarafından darp edildikten sonra su şişesindeki benzini üzerime döktüm.

Bu eylemin benim gibi geçim sıkıntısı yaşayanların umudu olduğunu öğrendikten sonra inanın vücudumda olan hiç bir yanık izi canımı yakmadı. Bana bu öğreten kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum.

Ayrıca CHP İYİ Parti HDP Gaziler İşçi Partisi Halkevleri ve çok insan ziyaretime geldi çoğuyla görüşemedik gerçi ama doktorlar sağolsun ilgi ve alakayı bize söyledi ben herkese teşekkür ediyorum.

(…)

Benim ile ilgili çamur yorumu atan troll dediklerinize cevabımdır. Ben 7 senedir Çarşamba AK Parti üyesiyim, 15 Temmuz'da meydanlar da olan bendim. Benden bir provokatör dahi çıkartamazsınız. Rabbim aynısını size de yaşatsın."

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