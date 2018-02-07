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08.02.2018 02:45

MEB'den imam hatiplere “ödev”: 100 bin Fetih Suresi

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MEB'den imam hatiplere “ödev”: 100 bin Fetih Suresi
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki İmam Hatip Liselerine yazı göndererek öğrencilerin 9 Şubat’a kadar 100 bin Fetih Suresi okuması yönünde talimatı verdi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde bulunan 37 İmam Hatip Lisesi’ne yazı göndererek, öğrencilerin 9 Şubat Cuma gününe kadar 100 bin Fetih Suresi okuması yönünde talimat verdi. Okullara gönderilen listede, hangi okulda kaç öğrenci olduğu ve buna göre okul başına kaç Fetih Suresi düştüğü yer alıyor.

Müdürlüğün, İmam Hatip Liselerine göndermiş olduğu listeyi Hepimiz İçin Laik Eğitim adlı Twitter hesabı paylaştı:

(sendikaorg) 

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