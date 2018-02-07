MEB'den imam hatiplere “ödev”: 100 bin Fetih Suresi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki İmam Hatip Liselerine yazı göndererek öğrencilerin 9 Şubat’a kadar 100 bin Fetih Suresi okuması yönünde talimatı verdi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde bulunan 37 İmam Hatip Lisesi’ne yazı göndererek, öğrencilerin 9 Şubat Cuma gününe kadar 100 bin Fetih Suresi okuması yönünde talimat verdi. Okullara gönderilen listede, hangi okulda kaç öğrenci olduğu ve buna göre okul başına kaç Fetih Suresi düştüğü yer alıyor.

Müdürlüğün, İmam Hatip Liselerine göndermiş olduğu listeyi Hepimiz İçin Laik Eğitim adlı Twitter hesabı paylaştı:

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü il genelindeki imam hatip liselerine yazı göndererek okunacak "Fetih Suresi" sayısını belirledi. 100 bin Fetih Suresi’nin Cuma gününe kadar okullarda okunmasını isteyen Bakanlık, bu rakamı imam hatiplerdeki öğrenci başına böldü. pic.twitter.com/86DWCSHBIH — Hepimize Laik Eğitim (@hepimizicinlaik) 7 Şubat 2018

(sendikaorg)