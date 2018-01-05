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05.01.2018 21:25

MEB, özel fen ve teknoloji liselerinde okutulacak dersleri belirledi

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MEB, özel fen ve teknoloji liselerinde okutulacak dersleri belirledi
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan ders çizelgeleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca onaylandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fen liselerindeki derslere ilaveten teknoloji ve bilim ağırlıklı derslerin de okutulmasına imkân veren özel fen ve teknoloji liselerinde okutulacak derslerin çizelgelerini kamuoyu ile paylaştı. 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teknoloji ve bilimin insan hayatının her alanında etkinliğini artırarak günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini anlattı.

Teknolojinin insanlığa sağladığı kolaylıkların inkâr edilemez bir gerçek olduğuna işaret eden Şamlıoğlu, bu gerçeğin bilişim ve teknoloji eğitiminin eğitim sistemlerinde artarak yer almasını zorunlu kıldığını vurguladı.

Şamlıoğlu, bu doğrultuda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan özel fen ve teknoloji liseleri için ders çizelgelerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Çizelgeye göre, bu okullarda fen liselerinde okutulan derslere ilaveten teknoloji ve bilim alanlarında mekatronik sistemleri, Java ile programlama, bilgisayar ağları, web (Asp.net) ile programlama, bilgisayar destekli çizim, mühendislik ve teknolojinin temelleri, VB.net ile programlama, genetik bilimine giriş, bilgi toplumuna giriş gibi yeni seçmeli derslerin okutulabileceğini bildiren Şamlıoğlu, "Bunun yanında teknoloji, bilim ve eğitim sistemlerindeki gelişmelere bağlı olarak yeni seçmeli dersler eklenebilecek." bilgisini paylaştı.

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