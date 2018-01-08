MEB Müsteşarı açıkladı: İşte TEOG’un yerine gelen 3 çemberli sistem

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin yeni TEOG'un kalkmasıyla getirilen yeni sistemde uygulanacak '3 çember sistemi'ni açıkladı.

TEOG’un kaldırılmasıyla getirilen yeni sistemi Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin açıkladı. Tekin, TEOG’un ardından uygulamada ‘3 çember’ sistemi bulunacağını belirterek ‘çemberler’le ilgili açıklama yaptı. Müsteşar Tekin, öğrencilerin adrese dayalı kayıt sisteminde yer alan adreslerine yakınlığına göre 3 türden okulların bulunduğu 3 farklı çember çizileceğini açıkladı. İşte Müsteşar Yusuf Tekin’in Akşam gazetesine yaptığı açıklamanın o bölümü…

“Bütün çocuklarımız için tercih ekranları elektronik ortamda oluşacak. Bütün okullarımızı belli standarta getirdik. Öğretmen doluluk oranlarını eşitledik, fiziksel anlamda binaların ihtiyaçlarını giderdik. Ortaokullarda adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var. Oturduğun mahalle veridir benim için. Peki, çocuğunu buradaki ortaokula değil de özel okula gönderen veliler ne yapacak? Onlar için de diyorum ki ben oturduğun yere bakarım. Bu veri etrafında her öğrenci için 3 çember oluşturuyoruz. 3 okul türümüz var. Meslek, İmam Hatip ve Anadolu Lisesi. Her bir çember bu üç okulun bulunduğu bir daireyi kapsıyor. Öğrencinin karşısına bu tercih çıktı. 5 tercih yapacak. Burada çocuk yerleşemeyebilir diye düşünürsünüz. O zaman size ikinci bir çember sunuyoruz. Yarıçapı büyüyor ama adresine ikinci derecede yakın üç tane okul sundum size. Sonra bir çember daha çiziyorum. Çemberin çapı biraz daha büyüdü orada da üç tane okul var. Sizin çocuğunuz herhangi bir Anadolu lisesine gitmek istiyor. Birincisi X, ikinci çemberdeki Y, üçüncü çemberdeki Z Anadolu Lisesi. Çocuk mutlaka bu okullardan birine yerleşecek çünkü biz adresleri, liselerin kayıt bölgelerini oluştururken o bölgedeki yaşayan vatandaş sayısı o bölgedeki ortaokullar 8. sınıftaki öğrenci sayısını hep bu okullarla eşleştirdik…”

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