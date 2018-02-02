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02.02.2018 11:10

MEB açıkladı: TEOG yerine gelen sınav zor olacak! İşte detaylar...

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MEB açıkladı: TEOG yerine gelen sınav zor olacak! İşte detaylar...
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Çetin, 2 Haziran’da yapılacak liseye geçiş sınavı sorularının çok zor olacağını söyledi.

Çetin, “Çünkü en üst gruptan yüzde 10 öğrenciyi seçeceğiz. Sınav öğrencilerin yüzde 50’sine, 60’ına hiç hitap etmeyecek. Ezber bilgi değil, analitik düşünme bekliyoruz” dedi.

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Antalya Belek’te yapılan 17. geleneksel sempozyumuna katılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin, liseye geçiş sınavı hakkında merak edilenleri anlattı.
Çetin'in açıklamaları şöyle:

Bu seçme sınavı olacak ve en üst gruptan yüzde 10 öğrenciyi seçeceğiz. Sorular çok zor olacak. Sorular öğrencilerin yüzde 50’sine, 60’na hiç hitap etmeyecek. Bu da doğal, biz üst grup öğrenciyi seçeceğiz.
Bu sınavın sonuçlarına bakıp da sıfır çekenleri yorumlamak, “Şu kadar öğrenci sıfır çekti” demek sağlıklı olmayacak. Sınav seçme amaçlı olacak.

(Analitik düşünme) Sınav 40 sayısal, 50 sözel olmak üzere 90 sorudan oluşacak. 2 oturumda yapılacak. Soruları gerçek yaşama ilişkin bilgileri ölçecek şekilde oluşturacağız. Bilginin ezberlenmesini istemiyoruz, analitik düşünme bekliyoruz.

(3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?) Henüz kesin değil. Eğer tüm soruların değeri aynı olursa 3 yanlış 1 doğruyu götürür. Ama sorulara zorluk derecelerine göre ayrı puan verirsek o zaman 3 yanlış 1 doğruyu götürmez. Kılavuz çıktığında netleşmiş olacak.

Öğrenciler TEOG’da olduğu gibi sınava kendi okullarında girmeyecek. Yakınlardaki okullara yönlendirilecek. İl ve ilçe merkezlerinde sınav yapılacak. Yani köyde sınav yok.

Sınav özel okullarda da olmayacak. Sınavda sadece devlet okullarının öğretmenleri gözetmenlik yapacak. Özel okul öğretmeni görev almayacak.

Sınavla öğrenci alan okulların listesi nisan ayında yayınlanacak. Liseye geçiş sisteminin kılavuzu ise 1 ay içinde çıkacak.

Sadece özel okullar mı puanları şişiyor? Devlet okullarında da kalacak öğrencilerin son sınavlarında şişirme notlar veriliyor. Böylece öğrenciye sınıf geçiriliyor.

Sınavla öğrenci alacak liselerin listesi açıklandıktan sonra başvuru için 15 günlük süre olacak.
Puanların 500 üzerinden açıklanması planlanıyor.

Sınavlar, öğrencilerin hangi okula gideceğini belirlemek için en adil yerleştirme kriteri. Adrese dayalı yerleştirmede öğrencinin oturduğu yer, tercihi, ortaokulu kriter ama bunlara eklemeler de olabilir. Örneğin kardeşinin nerede okuduğu dikkate alınır. En son kriter olarak okul başarısı da gündeme gelebilir.

Sınavdan tek puan çıkacak ve bu puan türüyle liselere yerleştirilecekler.

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