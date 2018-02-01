Mazhar Alanson'dan ilginç çıkış: Sertab'ın Eurovision birinciliği...

MFÖ önceki gün Pal Nostalji Radyo’ya konuk oldu.

(Medyaradar) 1985 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ”Diday Diday Day” adlı şarkılarıyla Türkiye’yi temsil eden grup, “Bir daha teklif gelse, Eurovision’a katılır mısınız” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Şarkılarının yarışmada 15’inci olmasını politik olaylara bağlayan Mazhar Alanson, “Diday Diday Day, 15’inci olacak şarkı değildi. Avrupa ülkeleri politiktir, birbirlerini tutarlar. Diyeceksiniz ki, ‘Ama Sertab birinci oldu.’ Evet Sertab çok güzel bir şov sundu. Fakat o sene biz Amerika’nın Irak’a girmesine müsaade etmedik. Avrupalı sırtımızı sıvazladı, aferin dediği bir seneye rast geldi Sertab’ın birinciliği” diye konuştu.