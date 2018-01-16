  • BIST 114.418
  • Altın 163,268
  • Dolar 3,8030
  • Euro 4,6507
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
17.01.2018 00:30

Mayon yanardağı yeniden patladı

»
Mayon yanardağı yeniden patladı
Filipinlerin en aktif yanardağı Mayon, binlerce kişinin tahliyesinin hemen ardından tekrar patladı.

Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından yayınlanan bir fotoğraf, yanardağın yanına akan lav ve zirvenin tepesinde büyük bir duman alanını gösteriyordu.

Yetkililer Pazar günü Luzon'un güneyindeki Mayon yanardağındaki alarm seviyesini, buhar patlamalarını ve parlak bir lav ışığı gözlemledikten sonra "seviye 3"e yükseltmişti.

Yanardağın kül püskürtmesinin ardından, 3 bin kadar köylü evlerini terk etti.

Dağın çevresindeki 11 kilometrelik bir alan boşaltıldı, bölgede uçakların rota değiştirmesi önerildi.

Mayon yanardağı, 1616 yılından bu yana tam 47 kez patladı.

2013'te bölgedeki binlerce sakin, yetkililerin "kritik" safha uyarı yayınlamasının ardından bölgeden tahliye edilmiş; 2013'te ise beş dağcı, şiddetli bir patlamanın etkisiyle düşen kayaların çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pentagon'dan kritik 'Afrin' açıklaması!16 Ocak 2018 Salı 19:40
  • Rus uzmanlardan Afrin harekatı yorumu: Ucunda kanlı bir çatışma var16 Ocak 2018 Salı 19:18
  • NATO'dan Erdoğan'ın açıklamalarına cevap geldi16 Ocak 2018 Salı 19:15
  • Facebook’ta Cumhurbaşkanı'na hakaret etti: Hapse atıldı16 Ocak 2018 Salı 17:21
  • Kuzey Kore'den Trump için 'Kuduz köpek' yorumu16 Ocak 2018 Salı 16:18
  • İsrail 17 Filistinliyi gözaltına aldı16 Ocak 2018 Salı 15:44
  • O üniversiteler binlerce sahte diploma vermiş16 Ocak 2018 Salı 15:30
  • ABD'den Erdoğan'a jet Afrin yanıtı16 Ocak 2018 Salı 15:26
  • Atina Mahkemesi'nden darbeci askerle ilgili karar16 Ocak 2018 Salı 15:13
  • Rusya bu haberle çalkalanıyor16 Ocak 2018 Salı 13:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti