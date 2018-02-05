Masaj yaptırmak zayıflatıyor mu?

İş hayatının stresinden arınmak, masa başı çalışanların sırt ağrılarından kurtulmak için tercih ettikleri refleksoloji, thai, shiatsu, sıcak taş masajları acaba şişmanları da zayıflatıyor mu?

Metabolik sendromlar, düzensiz beslenme ve hareket eksikliği insanları şişmanlatıyor ve ideal kilosuna ulaşmak isteyenler birçok farklı yöntemi uyguluyor. Genellikle stres ve sırt ağrıları için tercih edilen masajın kilo vermede etkili olup olmadığını, Lotus Obezite Cerrahisi Merkezi doktorlarından Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül’e sorduk.

Masaj yaptırmanın ülkemizde sevilen fakat bir o kadar da ihmal edilen bir gereklilik olduğunu belirten Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül şöyle konuştu: “Kültürümüzün bir parçası olan hamamlarda başlayan masaj, günümüzde bilim ve tekniğin ilerlemesiyle çok farklı yerlere ulaştı. Toplumda birçok masaj türünü stres için tercih ediyoruz. Masaj için en önemli nokta, hangisini tercih edersek edelim uzman bir masaj terapistine gitmektir. Her masaj türü herkese önerilemeyeceği için, özellikle süregelen bir hastalığınız varsa doktorunuzdan tavsiye almanız daha uygundur. Genel olarak masajların yapılış şekilleri farklılık arz etse de sağlık üzerine olumlu etkileri birbirine benzerlik gösterir. Düzenli masajın sırt ağrılarını azaltması bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ergonomik (İnsan çalışma özelliklerine göre tasarlanmış) olmayan ortamlarda fazla zaman geçirenlerin, biraz da olsa kendilerine zaman ayırarak masaj ile bu sıkıntıların daha da büyümeden önünü almak mümkündür. Doğru masaj ile sırt ve bel bölgesindeki ağrılar azaltılarak, duruş bozuklukları önlenebilir. Düzenli masaj yaptıranlarda migren dâhil baş ağrılarının azalarak uyku kalitesinin arttığı gözlenmiştir. Kireçlenmelerde düzenli masaj ve fizyoterapinin şikâyetlerini de azalttır. Süregelen hastalıklarla ilgi ağrıyı masaj ile kontrol altına almak mümkündür. Hatta bazı hastalıklarda masajın ilaçların dozunun azaltılmasına ve böylelikle yan etkilerin önlenmesinde faydası olduğu gözlenmiştir. Depresyon ve sinirsel gerginliklerin giderilmesinde de faydalıdır.”

Masaj Yaptırmak Zayıflatır mı?

Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül; masaj yapılan bölgedeki kan ve lenf dolaşımının arttırılarak ödem ve şişliklerin azaltılmasında faydalı olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: “Masaj yaptıran kişi zayıflamak için daha aktif hareket edebilir fakat bunun sebebi zayıflatıyor olması değil, stresi ve kronik yorgunlukları azaltıp, kan dolaşımını artırıyor olmasındandır. Şunu altına çizerek vurgulamam gerekir ki masajın zayıflatıcı etkisi bulunmamaktadır. Yürüyüş gibi daha çok kalori yaktıran egzersizlerin tercih çok daha yararlıdır. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarımızın, hayatımızın bir parçası haline gelmesi gerekir.”

Tokluk Hissi Önemlidir!

İdeal kiloya ulaşmak için sık ve düzenli öğünlerle beslenin önemine dikkat çeken Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, iş yoğunluğundan dolayı uzun saatler boyunca yemek yenilemediği zamanlarda, tokluk hissinin hemen algılanmadığını söyledi ve şöyle konuştu: “Ne kadar hızlı ve çok gıda tüketilirse tokluk hissi geç geleceği için, ihtiyaçtan fazla yemek tüketilir. Ölçüsüz yemekler de bizlere fazla kilolar olarak geri döner. O yüzden öğün atlamadan, yavaş ve sık çiğneyerek beslenmeyi öneriyoruz. Lifli, protein ve mineral yönünden zengin gıdalar, tüketildikten sonra uzun süre tok tutar. Ceviz ve kinoa gibi lif yönünden de zengin gıdaları, salatalarımıza az miktarda eklemek, bir sonraki öğünde yeme miktarımızı azaltacaklardır.”

Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül; hareket kabiliyeti azalmış, dizlerde fazla kilodan dolayı sorunlar yaşayan, metabolik sistemi bozulmuş obez kişilerin ise cerrahi yöntemlere başvurabileceklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Obezite cerrahisini diğer seçeneklerden sonuç alınamadığında ya da sağlık durumunuzun ivedi kilo vermenizi gerektirdiği ciddi durumlarda düşünülmesi gerekir. Obezite cerrahisi; kısıtlayıcı ve emilim azaltıcı ameliyatlar olarak iki gruba ayrılırlar. Kısıtlayıcı ameliyatların başında Tüp Mide Ameliyatı gelmektedir. Kısıtlayıcı ameliyatlarda mide hacmi küçültülerek gıda ve dolasıyla kalori alımı azaltılır. Emilim azaltıcı ameliyatlarda ise gıdanın ince bağırsaklardan geçen mesafesi kısaltılır, gıdalardan alınan kalori miktarı azaltılmaktadır. Emilim azaltıcı ameliyatlar ise Mide Baypasları ve SADI ( Duodenal Switch) ameliyatıdır. Her ameliyat herkese uygun olmadığı için seçeneklerin kişiselleştirilmesi gerekir. Obezite cerrahisi olanlarda diyabet kaynaklı sorunların %92’sinin azaldığı, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan sorunların ise %59 azaldığını gösteren bilimsel yayınlar mevcuttur. Bu yüzden obezite cerrahisi, şeker hastalığı ameliyatı olarak da anılmaktadır. Sonuç olarak obezite günümüzde salgın boyuta ulaşmış olmasına rağmen, alınan önlem ve uygun tedaviler ile önlenebilen bir süreçtir.”