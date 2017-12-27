  • BIST 112.150
  • Altın 158,046
  • Dolar 3,8190
  • Euro 4,5444
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -2 °C
27.12.2017 23:45

Marmara Üniversitesi'nde tepki çeken anket

»
Marmara Üniversitesi'nde tepki çeken anket
Hukuk öğrencilerine yapılan ankette öğrencilerden mutlaka isim soy ismini ve üniversitede kaçıncı yılı olduğunu da belirtmesi bekleniyor.

Marmara Üniversitesi'nde öğrencilerin ders alış verişi yapmak amacıyla kullandıkları ortak bir Whatsapp grubuna gelen anket tepkiyle karşılandı. İlahiyat Fakültesi tarafından verilen ankette, hukuk öğrencilerinin cevaplaması için sorular yöneltiliyor. 

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, ankette öğrencilere, herhangi bir dine mensup olup olmadıkları, kişinin kendisini dindar biri olarak görüp görmediği gibi sorular soruluyor. 

Gönderen öğrenci anketin görsellerini yolladıktan sonra özel olarak, "Özellikle Tanrı tanımaz, Şia, Alevi... Yani Türkiye'de çoğunlukta olmayan inanç sistemlerine sahip olan arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa çok sevinirim" diye ekledi. 

Ayrıca anketi dolduracak olan öğrencilerden mutlaka isim soy ismini ve üniversitede kaçıncı yılı olduğunu da belirtmesi bekleniyor.

20171227202036_661123ff-104f-4505-9521-c46557387230.jpg20171227202043_6e1b7f42-55c2-4c52-a185-1e1dbf6d170c.jpg20171227202050_efbb61f7-8bda-47f2-9509-626381487202.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara Üniversitesi'nde tepki çeken anket27 Aralık 2017 Çarşamba 20:35
  • AYM'den gösteri hakkı kısıtlamasına iptal27 Aralık 2017 Çarşamba 20:22
  • 'Bylock tutuklusu bin kişi için tahliye edilebilir'27 Aralık 2017 Çarşamba 20:13
  • CHP Milletvekili: İbiş Bylock kullanıcısı mıdır?27 Aralık 2017 Çarşamba 19:58
  • 'Kaçsaydık bizi vururlardı'27 Aralık 2017 Çarşamba 19:42
  • Yüksel’de 414. gün: 5 kişi gözaltına alındı27 Aralık 2017 Çarşamba 19:20
  • TRT arsalarının ticarete açılmasına yargı freni27 Aralık 2017 Çarşamba 18:29
  • TSK: Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi27 Aralık 2017 Çarşamba 18:15
  • Gezi'de yaralanan Aydoğan: "Yalan ifade imzalatmak istediler"27 Aralık 2017 Çarşamba 18:11
  • Adana Adliyesi'nde çocuk şüphelilere dayak iddiası27 Aralık 2017 Çarşamba 18:00
    • FOTO GALERİ
    • İşte 2017'nin en iyi yabancı dizileri!
    • Dolaptaki yiyeceklerin bozulduğu nasıl anlaşılır?
    • Igor Tudor Galatasaray'da yaşadıklarını anlattı
    VİDEO GALERİ
    • Bodrum'da Atatürk için koştular
    • Abla kardeşin yürüme sevinci
    • Bu yavru kediyi görenler gözlerine inanamadı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti