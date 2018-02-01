Marketten et çalmakla suçlanan ünlü balerin kendini böyle savundu..

Balerin Evlin Avidor, bir marketten aldığı 150 TL'lik etin parasını ödemediği gerekçesiyle "hırsızlık" suçundan yargılandığı davada, suçlamayı kabul etmedi.

Ünlü mimar Selim Yuhay'ın eski eşi olan balerin Evlin Avidor, 3 Kasım günü İstinye'de bulunan bir markete gitti. Daha önce aynı marketten defalarca kilo kilo et çaldığı iddia edildi. Göz takibine alındı. Alışverişini tamamlayan Avidor, hızlı kasadan ödeme yapıp geçtiği sırada güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Genç kadın, aldıklarının parasını ödediğini iddia ederek marketten ayrılmak istedi. Durum polise ihbar edildi. İncelenen poşette aldığı 25 parçanın sadece 23'ünü ödediği belirlendi. 150 liralık etin ise ödenmediği ortaya çıktı.

DALGINLIĞIMA GELDİ

Gözaltına alınan balerin, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılık tarafından hırsızlık suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Avidor, "Yıllardır aynı marketten alışveriş yaparım. Boşanma davalarım nedeniyle dalgındım. Üç ürün aynı poşette olduğu için ödeme yapmadan geçirmişim. Olay nedeniyle işimden oldum. Böyle bir dava için mahkemeye gelmekten utanıyorum. Onur kırıcı bir durum" dedi.