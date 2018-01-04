  • BIST 115.491
  • Altın 159,310
  • Dolar 3,7513
  • Euro 4,5254
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
05.01.2018 05:00

Mantar toplamaya çıkan vatandaş, sazlıkların arasında ceset buldu

»
Mantar toplamaya çıkan vatandaş, sazlıkların arasında ceset buldu
Muğla'da, ormanda sazlık alanda, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ormana mantar toplamaya giden İbrahim Kara, köpeğinin havlayıp, tepki verdiği bölgede, sazlıklar arasında erkek cesediyle karşılaşınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yağmur nedeniyle oluşan göletten zodyak botla geçip, cesede ulaştı.

d7d67dc98afedf445fe064b3185a2596-001.jpg

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

7bd2829896246995b6f631433c65b86c.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bodrum'u sağanak vurdu04 Ocak 2018 Perşembe 21:07
  • 2 polisi bıçaklayan doktorun, akıl ve ruh sağlığı araştırılıyor04 Ocak 2018 Perşembe 21:05
  • Fatih'te silahlı saldırı: Yaralılar var!04 Ocak 2018 Perşembe 20:48
  • Belediye'nin çatışına çıkarak intihara kalkıştı04 Ocak 2018 Perşembe 19:49
  • Öğrenci servisi kaza yaptı: 19 yaralı04 Ocak 2018 Perşembe 17:42
  • Kurubük Koyu'nun kiralama ihalesine sert tepki04 Ocak 2018 Perşembe 16:51
  • Nöbetçi polisin dikkati, faciayı önledi04 Ocak 2018 Perşembe 16:09
  • Adana Valiliği'nden son dakika sel uyarısı!04 Ocak 2018 Perşembe 16:05
  • Girişimcinin tercihi Çankaya04 Ocak 2018 Perşembe 13:51
  • Mimarlar Odası'ndan 11 maddelik öneri04 Ocak 2018 Perşembe 13:42
    • FOTO GALERİ
    • Ne sıklıkta duş almalı: İşte bilimin yanıtı
    • CHP'li vekiller Beşiktaş Belediyesi'nde
    • Sosyal medyada 'Hazinedar' tepkisi!
    VİDEO GALERİ
    • Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti
    • CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
    • AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti