Manav Bitcoin’le satışa başladı

Balıkesir’de manav sahibi Kağan Çoban (26), nakit ve kredi kartı ile satışın ardından, genç müşterilerinden gelen talep üzerine, kripto para birimleriyle alışveriş başlattı.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde üçüncü kuşak olarak manav işleten Kağan Çoban, kendisi gibi genç müşterilerinden gelen talep üzerine, kripto paralar ile satış yapmaya başladı. Yıllardır işlettikleri manav dükkânında dedesi döneminde nakit alışverişin, babası döneminde ise kredi kartıyla alışverişin başladığını belirten Çoban, kendisinin de çağa ayak uydurarak kripto paralar ile satış başlattığını belirtti.

Manav dükkânını annesi Ayfer ve babası Coşkun birlikte çalıştıran Kağan Çoban, müşterilerine her imkânı ve kolaylığı sağlamak için nakit ve kredi kartıyla satışın yanı sıra kripto para ile alışveriş imkânı da sunduğunu belirterek, şunları söyledi; “Bu sayede Savaştepe gelişen teknolojiyi yakından takip edebilecek. Ayrıca müşterilere kolaylık olabileceği için dijital para birimine geçtik. Özellikle genç müşterilerimden gelen talep doğrultusunda dijital para uygulamasını başlattım. Satışlardan da oldukça memnunum.” (DHA)