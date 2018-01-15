Maltepe’de yeşil alan miktarı yüzde 50 arttı

Maltepe Belediyesi, 2014 yılında 220 bin metrekare olan yeşil alan miktarını, 4 yılda 334 bin metrekareye çıkarttı. 2014’de 169 olan park sayısı da, 2017 sonu itibariyle 219’a yükseldi.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2014 yılında 169 olan park sayısını, 2017 sonunda 219’a yükseltti. Yapılan çalışmalarla 220 bin 531 metrekare olan yeşil alan yüzölçümü, 4 yılda 114 bin metrekare artarak, 334 bin 430 metrekareye çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında son 4 yıl içerisinde, 2017’de 894 olmak üzere, toplamda 5 bin 709 ağaç, 2017’de 9 bin 279 olmak üzere, toplamda 89 bin 188 çalı ve 2017’de 2 milyon 533 bin 701 olmak üzere, toplamda 6 milyon 317 bin 543 mevsimlik çiçek dikildi.

CEVİZLİ’YE DEV ŞEHİR PARKI

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu sene halkımıza Cevizli Şehir Parkı’nı kazandırmak istiyoruz. Zaten Maltepemizin yeşil alan miktarını 4 sene içerisinde, yüzde 50 oranında arttırdık. Bu şehir parkıyla inşallah bu oran daha üst noktalara çıkacak. Daima yeşili seven ve onu koruyan bir belediye olduk. Doğayı karşınıza alırsanız yıkım kaçınılmaz oluyor, doğayla birlikte el ele yürümemiz lazım. İşte bu bakış açısıyla, çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz” dedi.