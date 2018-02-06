  • BIST 115.457
  • Altın 160,150
  • Dolar 3,7692
  • Euro 4,6665
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
07.02.2018 02:05

Maltepe'de korkunç kaza: 1 ölü 2 yaralı

»
Maltepe'de korkunç kaza: 1 ölü 2 yaralı
Maltepe’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın karşı yöne geçerek seyir halindeki hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Maltepe Zümrüt Evler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu üzerinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 VH 0658 plakalı Hafif ticari araç, D-100 bağlantı yoluna çıkarken sürücünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak karşı yöne geçip, seyir halindeki Erdal Bekdemir’in kullandığı 34 FF 245 plakalı hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Tamer Tavukçu hayatını kaybetti.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Araçtaki Ahmet Salih Terzioğlu ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan bir kişi daha hafif ticari aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan Ahmet Salih Terzioğlu ile yanındaki kişi ağır yaralı olarak sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İki yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafriyat kamyonu sürücüsü Erdal Bekdemir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu.

Tamer Tavukçu’nun cenazesi Kartal Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Roman müzisyenlere nota eğitimi veriliyor06 Şubat 2018 Salı 10:49
  • Ayrış-madan Uyuma Araştırma Sergisi Büyükçekmece’de açıldı06 Şubat 2018 Salı 10:41
  • Rüzgarın çocukları Beylikdüzü'ne ödülle döndü06 Şubat 2018 Salı 08:34
  • 'Oyunun oyunu' kahkahaya boğdu06 Şubat 2018 Salı 08:26
  • Afrin şehitleri için saygı duruşu06 Şubat 2018 Salı 08:23
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonu06 Şubat 2018 Salı 07:03
  • İstanbul nüfusuyla 129 ülkeyi geride bıraktı06 Şubat 2018 Salı 05:13
  • İstanbul'a kar müjdesi!05 Şubat 2018 Pazartesi 22:50
  • İstanbul için yeni kar tarihi açıklandı05 Şubat 2018 Pazartesi 15:51
  • Beylikdüzü Belediyesi Şubat Meclisi toplandı05 Şubat 2018 Pazartesi 11:55
    • FOTO GALERİ
    • İzdivaç programlarına skandallarıyla damga vurdular...
    • Dünyanın en güzel sakallı kadını olabilir...
    • NASA canlı yayınına UFO girdi
    VİDEO GALERİ
    • Raco Dağı'na Türk bayrağı diken ÖSO militanı Rizeli çıktı!
    • Sinop'ta nükleer karşıtlarına polis müdahalesi
    • Bu da halay çekerek tıraş eden berber
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti