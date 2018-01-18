Maltepe’de 4 yılda 30 bin ton atık toplandı

Maltepe Belediyesi, son 4 yıl içerisinde 30 bin ton atık toplarken, 771 binada asbest denetimi gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, son 4 yılda ilçe genelinde, 30 milyon kilogram atık topladı. Bu atıkların 18 milyon 918 bin 60 kilogramını ambalaj atıkları, 3 milyon 3 bin 440 kilogramını atık camlar, 50 bin 589 kilogramını elektronik atıklar, 9 bin 556 kilogramını atık piller, 607 bin kilogramını atık yağlar ve 214 bin 431 kilogramını tekstil atıkları oluşturdu. Ayrıca, 3 milyon 614 bin 515 kilogram hafriyat ve moloz atığı da toplandı.

215 TON GİYSİ TOPLANDI

Çevre Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ayrıca 763 noktada gürültü, 702 noktada hava kirliliği denetimi yaptı. 159 noktada elektromanyetik kirlilik ölçümü yapan ekipler, 771 binada tehlikeli bir madde olan ve insan sağlığına yönelik zararları bilinen asbestin denetimini de gerçekleştirdi. Canlı müzik yapan 50 işletme denetlenirken, yaklaşık 7 bin 500 öğrenciye de geri dönüşüm konusunda eğitim verildi. Ayrıca giysi kumbaralarından da, 215 ton giysi toplanarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

“ÖZVERİLİ ÇALIŞMA”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Görevde olduğumuz sürede, birçok projeye müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla imza attık. Bu çalışmalardan biri olan giysi kumbaraları, büyük ilgi gördü. 4 yıl içerisinde 215 ton giysi toplayarak, ihtiyaç sahiplerine çeşitli kurumlar vasıtasıyla ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Binalarda gizli tehlike olarak görülen asbestin, yıkım öncesinde binalardan arındırılması konusunda çalışma gerçekleştiren ilk belediye olduk. İlçemizde çok eski binalar var ve biz de halk sağlığını bu noktada düşünüyoruz. Toplamda 771 binada asbest denetimi yaptık” dedi.