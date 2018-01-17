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17.01.2018 12:55

Makro İnşaat iddiaları Meclis gündeminde

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Makro İnşaat iddiaları Meclis gündeminde
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Makro İnşaat’ın Ankara’nın en değerli arazilerinden birini, gerçek değerinin altında satın aldığı iddialarını Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

Tanrıkulu'nun Başbakan Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesi şöyle;

Makro İnşaatın Başakşehir’deki konut projeleriyle öne çıkan bir şirket olduğu ifade edilirken,  Makro İnşaatın yeni olmadığı, yıllar içinde "büyüdüğü", popülerliğinin Borsa İstanbul’da ihraç edilen ilk gayrimenkul sertifikası dolayısıyla arttığı, Park Mavera 3 adlı projenin yüklenicisi olan Makro İnşaatın, TOKİ’nin uzun yıllardır çalıştığı bir konut şirketi olduğu bilinmektedir.

Makro İnşaat’ın Ankara’nın en değerli arazilerinden birini, gerçek değerinin altında TOKİ-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) üzerinden satın aldığı iddiaları akabinde, anılan iddialar Sayıştay Raporlarına konu olmuştur. Sayıştay, 2015 Yılı TOKİ Denetim Raporunda milyonlarca metrekarelik değerli kamu taşınmazlarının Emlak Konut GYO’ya çok düşük bedelle satıldığını eleştiri konusu yapmıştır. Uyarıya konu olarak listelenen satışlardan biri ise sonra Makro’nun sahip olacağı Mühye ve Çayyolu’ndaki araziler olup, Mühye ve Çayyolu’ndaki arazilerin önce 328 milyon 314 bin 175 TL’ye Emlak Konut GYO’ya satıldığı, sadece üç ay sonra da Emlak Konut GYO tarafından pazarlık-açık artırmayla 2 milyar 600 milyon TL karşılığı Makro İnşaat’a verildiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda;

1.Makro İnşaat’ın, Türkiye'ye "değer" kazandırdığı vurgusu yapılırken,  Sayıştay, 2015 Yılı TOKİ Denetim Raporunda eleştiri konusu yapılan Ankara Mühye ve Çayyolu’ndaki arazilerin önce 328 milyon 314 bin 175 TL’ye Emlak Konut GYO’ya satılması, sadece üç ay sonra da Emlak Konut GYO tarafından pazarlık-açık artırmayla 2 milyar 600 milyon TL karşılığı Makro İnşaat’a verildiği iddialarına, yani, gerçek "değer"inin altında verilmesine de vurgu yapılacak mıdır?

2.Makro İnşaatın 2002 - 2018 yılları arasında yıllar bazında pazarlık-açık artırmayla gerçek "değer"inin altında aldığı tespit edilen araziler nerededir ve metrekare bazında ne kadardır?

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