Mahsun Kırmızıgül'le Nurgül Yeşilçay bir arada

Müzik hayatını bırakarak kariyerine beyazperdede devam eden Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl aradan sonra televizyon ekranına dönüyor. Kırmızıgül'ün yeni rol arkadaşı ise Nurgül Yeşilçay.

Mahsun Kırmızıgül, 1982 yılına ait ‘Gülsüm Ana’ filminden esinlenerek yazılan dizide Nurgül Yeşilçay’la başrol oynayacak. Sema Ergenekon ile Eylem Canpolat’ın senaryosunu yazdığı dizi için Nurgül Yeşilçay, “Timur Savcı ile bir dizi hazırlığında olduğumuz doğrudur. Senaryo henüz yazım aşamasında ve bitmedi. Senaryo bittiğinde oyuncu kadrosu oluşturulacak” şeklinde konuştu.

Dizinin başrol oyuncuları Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay’ın yapım şirketiyle prensipte anlaştığı ancak resmi imzaların atılmadığı öğrenildi.